"Pantera Negra" y "Stranger Things" lideran los nominados a los MTV Movie & TV 2018

Este jueves se anunciaron los nominados a los MTV Movie & TV Awards 2018 con "Black Panther" liderando la lista con siete nominaciones.

A la película de Marvel se suma en la categoría de televisión, la serie de Netflix "Stranger Things", con seis.

La ceremonia se realizará el próximo 18 de junio en la ciudad de Los Angeles.

A continuación, los nominados a las principales categorías:

Mejor Película:

"Avengers: Infinity War"

"Black Panther"

"Girls' Trip"

"IT"

"Wonder Woman"

Mejor Show:

"13 Reasons Why"

"Game of Thrones"

"grown-ish"

"Riverdale"

"Stranger Things"

Mejor Actuación en una Película:

Chadwick Boseman, "Black Panther"

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name"

Ansel Elgort, "Baby Driver"

Daisy Ridley, "Star Wars: The Last Jedi"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Mejor Actuación en un Show:

Millie Bobby Brown, "Stranger Things"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Katherine Langford, "13 Reasons Why"

Issa Rae, "Insecure"

Maise Williams, "Game of Thrones"

Mejor Héroe:

Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther), "Black Panther"

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), "Game of Thrones"

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), "Wonder Woman"

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), "The Flash"

Daisy Ridley (Rey), "Star Wars: The Last Jedi"

Mejor Villano:

Josh Brolin (Thanos), "Avengers: Infinity War"

Adam Driver (Kylo Ren), "Star Wars: The Last Jedi"

Michael B. Jordan (N'Jadaka/Erik Killmonger), "Black Panther"

Aubrey Plaza (Lenny Busker), "Legion"

Bill Skarsgard (Pennywise), "IT"

