"The Power of the Dog" suma favoritismo tras imponerse en los BAFTA y Critics Choice

La jornada del domingo fue brillante para "The Power of the Dog" tras imponerse en las ceremonias de los premios BAFTA y en los premios Critics Choice, con lo que suma favoritismo para los Oscars 2022.

En los premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de Cine y TV, la cinta de Jane Campion se llevó dos galardones: Mejor Película y Mejor Directora para la neozelandesa.

Otros reconocimientos destacados de la ceremonia británica incluyeron Will Smith como Mejor Actor por "King Richard", Joanna Scanlan como Mejor Actriz por "After Love" y "Licorice Pizza" de Paul Thomas Anderson como Mejor Guion Original.

Por otro lado, los Critics Choice Awards, a cargo de la asociación de críticos cinematográficos de Norteamérica, coronó a "The Power of the Dog" con los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Guion Adaptado.

Will Smith repitió su triunfo como Mejor Actor, mientras que Jessica Chastain se llevó el reconocimiento de Mejor Actriz por "The Eyes of Tammy Faye".

Con estos reconocimientos, más los tres conseguidos en los Globos de Oro, "The Power of the Dog" es la gran favorita para imponerse en los Premios Oscar que se realizarán el 27 de marzo.