"The Power of The Dog" y "West Side Story" vencieron en los Globos de Oro del boicot

"The Power of the Dog" y la nueva "West Side Story" vencieron este domingo en la 79 edición de los Globos de Oro, que fueron boicoteados por la industria del cine y la televisión por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de los organizadores de esos premios.

"The Power of the Dog" se llevó tres premios, incluidos los reconocimientos a la mejor película dramática y a la mejor dirección para la cineasta Jane Campion, mientras que el "remake" de "West Side Story" de Steven Spielberg se hizo con otros tres galardones, incluida la distinción para la mejor cinta de comedia o musical.

Bajo la sombra del boicot del cine y la televisión y enredados en numerosas acusaciones de falta de diversidad y corrupción, los Globos de Oro se celebraron este domingo con un evento privado, sin retransmisión televisiva, sin alfombra roja y sin estrellas de Hollywood.

Will Smith ganó el premio al mejor actor dramático por "King Richard" en tanto que Nicole Kidman se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz de una película dramática por "Being the Ricardos".

Por su parte, la latina Rachel Zegler consiguió la estatuilla a la mejor actriz de una película de comedia o musical por "West Side Story" y Andrew Garfield hizo lo propio en el apartado masculino por la cinta "tick, tick...BOOM!".

En cuanto a los intérpretes de reparto, la hispana Ariana DeBose ganó por "West Side Story" el premio a la mejor actriz mientras que Kodi Smit-McPhee se proclamó como mejor actor por "The Power of the Dog".

La cinta de Disney inspirada en Colombia "Encanto" ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación y la japonesa "Drive My Car" de Ryûsuke Hamaguchi obtuvo el premio al mejor largometraje en una lengua diferente al inglés.

En cuanto a la televisión, "Succession" arrasó en los apartados dramáticos con tres estatuillas incluido el premio a la mejor serie dramática.

Por su parte, "Hacks" se llevó dos premios contando el de mejor serie de comedia o musical, y "The Underground Railroad" fue la vencedora en el apartado de mejor serie limitada, serie antológica o película televisiva.