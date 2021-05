Presidente de Marvel asegura que fue un error contratar a Tilda Swinton en "Dr. Strange"

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que fue un error contratar a la actriz Tilda Swinton para interpretar el papel de "The Ancient One" en la película "Dr. Strange" y en la saga "Avengers".

En plena promoción de la nueva cinta "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", el ejecutivo habló del personaje de Swinton y de su arrepentimiento por no haber contratado a un actor o actriz asiáticos para el rol.

"Pensamos que estábamos siento muy inteligentes con este cambio. No íbamos a usar el cliché de un mago viejo y sabio con rasgos asiáticos. Pero esto mismo fue una llamada de atención, nos preguntamos si había alguna forma de contatar a un actor asiático sin caer en ese cliché y la verdad es que sí la hay", detlló Feige en conversación con Men's Health.

Debido a esta decisión Marvel fue acusado de "blanqueamiento" al borrar los rasgos asiáticos del personaje original.

En 2016, cuando fue estrenada "Dr. Strange", los estudios aseguraron en un comunicado que "The Ancient One es un título que no es exclusivo de un personaje, si no que va pasando de monje a monje a través del tiempo y en esta película en particular esa encarnación sucede en una persona celta".

La secuela de esta cinta, bautizada "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", será estrenada el 25 de marzo de 2022.