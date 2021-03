Presidente de Marvel descarta que Chris Evans vuelva a ser el "Capitán América"

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, descartó que el actor Chris Evans vuelva a interpretar al "Capitán América" en futuros proyectos de la compañía.

Si bien en enero pasado el portal prestigioso Deadline había asegurado que el intérprete estaba en conversaciones para repetir el papel, este miércoles Feige echó por tierra esa idea.

"Raramente respondo no a algo porque las cosas siempre terminan sorprendiéndome cuando pasan, pero sobre este rumor, creo que fue disipado rápidamente por él mismo", dijo escuetamente el CEO de Marvel a EW.

Por su parte el actor Sebastian Stan ("Bucky"), que compartió elenco con Evans en varias oportunidades, también dijo desconocer la situación. "Todo es posible, la verdad. Vi que él había tuiteado algo al respecto, pero no lo sé. Siento que él usualmente sabe qué decir en estas situaciones, así que no sé si lo habrá dicho en serio. Y la verdad es que no tengo más información de esto", puntualizó.

Cuando surgió el reporte original Chris Evans dijo irónicamente en su cuenta de Twitter "hay noticias mías", junto a un emoji de incertidumbre.

De todas formas desde este 19 de marzo habrá más información sobre el futuro del personaje cuando "The Falcon and the Winter Solider" se estrene en Disney+.