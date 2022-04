Preventa para "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tiene fecha para Chile

A casi un mes de su estreno en cines, Marvel informó cuándo comienza la preventa para las exhibiciones de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" en Chile.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 6 de abril. Por ahora solo se conoce que la cinta se exhibirá desde el jueves 5 de mayo y no hay información de funciones de pre-estreno.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel luego del éxito de "Spider-Man: No Way Home". Es la primera de este 2022 que también contempla "Thor: Love and Thunder" y "Black Panther: Wakanda Forever".

