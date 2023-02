"Probablemente cambie tu vida": Marvel anuncia libro "basado" en las memorias de "Ant-man"

A solo unos días del estreno de "Ant-man and the Wasp: Quantumania", Marvel ha confirmado que "Look Out for the Little Guy", autobiografía ficticia de "Scott Lang" en la tercera entrega de la saga, estará a la venta como un libro real.

"Scott es muchas cosas: exconvicto, padre, Vengador...pero también es un autor de best sellers", dice Paul Rudd, protagonista de la cinta de superhéroes en un vídeo publicado por Marvel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Studios (@marvelstudios)

"Ahora puedes comprar mi- su- libro, muy real, 'Look Out for the Little Guy'. Lo que alguna vez fue utilería de una película ahora es un libro real de la vida real que puedes comprar donde venden libros", agregó el actor, burlándose de Meta al final.

Según informa Variety, las "memorias" de "Ant-man" contarán cómo "Scott" pasó ser un de ser un divorciado padre y exconvicto a un superhéroe y parte de los "Avengers", relatando, desde la perspectiva del personaje, varias batallas, cómo se siente ser del tamaño de una hormiga y lo que realmente sucedió entre el grupo de héroes y "Thanos" en la última entrega de "Avengers".

El libro, que incluye una nota de promoción de "Bruce Banner/Hulk", ya está disponible para ser reservado en Amazon y será lanzado el próximo 5 de septiembre prometiendo, según Rudd, "probablemente cambiar tu vida".