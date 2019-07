Productor de "El lobo de Wall Street" fue detenido por lavado de dinero

Riza Aziz, productor de la película "El lobo de Wall Street" de Martin Scorsese, fue arrestado en Malasia bajo cargos de lavado de dinero.

El hombre enfrenta cargos relacionados con el robo de un fondo de inversión masivo creado por su padrastro, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak.

Aziz es cofundador, con Joey McFarland, de Red Granite Pictures, que además de financiar la popular película de 2013 protagonizada por Leonardo DiCaprio, también es responsable de películas como "Friends With Kids", "Out of the Furnace", "Dumb and Dumber To", "Daddy's Home" y "Papillon".

Según Variety, Aziz fue aprehendido por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) alrededor del mediodía hora local. Poco después, fue puesto en libertad bajo fianza. Se espera que comparezca ante el tribunal el viernes en Kuala Lumpur, la capital, para enfrentar cargos formales.

La madre de Riza, su padrastro y antiguo amigo Low Taek Jho también enfrentan cargos relacionados con el retiro de hasta 4.500 millones de dólares de un fondo de inversión del gobierno, el 1Malaysia Development Berhad (1MDB), controlado por Najib.

MACC alega que la compañía Red Granite recibió dinero lavado de 1Malaysia Development Berhad, así como de Good Star, una compañía asociada con Low, un financiero fugitivo de Malasia al que se le agradeció en los créditos iniciales de "El lobo de Wall Street".