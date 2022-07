Prohíben asistir con traje a película de los "Minions" tras diversos alborotos en cines

Tras el estreno de la película "Minions: Nace un Villano", varios cines de Reino Unido y Estados Unidos prohibieron el acceso a jóvenes vestidos con traje y corbata, debido a diversos alborotos que se generaron a raíz de una tendencia en Tiktok.

Se trata del hashtag #GentleMinions, bajo el cual un gran número de adolescentes acuden a ver la película con atuendos formales imitando al personaje principal, Felonius Gru, en un tono humorístico.

Sin embargo, varios de estos grupos adoptaron comportamientos inadecuados durante la proyección de la película, dentro de los cuales gritaban de forma inconmensurada y lanzaban plátanos a las pantallas de proyección, según reportan los usuarios en redes sociales.

zoomers are throwing bananas at the screen during screenings of minions rise of gru and getting entire theaters shut down pic.twitter.com/LxHULD9Sjh

Ante ello, diversas cadenas de cines decidieron tomar medidas para evitar las molestias a los demás espectadores y los destrozos que generaban algunos de los jóvenes.

"Debido a los recientes acontecimientos por el trend #GentleMinions, hemos decidido prohibir la entrada a cualquier grupo de asistentes que venga con ropa formal", anunció la cadena de cine estadounidense, ODEON.

Sin embargo, desde Universal Studios se mostraron a favor de la nueva tendencia, ya que a través de su cuenta de Twitter escribieron: "A todos los que se presentan a ver los Minions en traje: los vemos y los amamos".

to everyone showing up to @Minions in suits: we see you and we love you. 🫶