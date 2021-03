"Promising young woman" y "Borat 2" se imponen en los premios del Sindicato de Guionistas

"Promising Young Woman" y "Borat Subsequent Moviefilm" fueron las grandes triunfadoras en los premios anuales del Sindicato de Guionistas (WGA).

Por su parte, la feminista "Promising Young Woman", escrita y dirigida por Emerald Fennell, se quedó con el galardón al mejor guion original de una película.

La cinta protagonizada por Carey Mulligan se impuso en esta categoría a las también nominadas "Judas and the Black Messiah", "Palm Springs", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7".

En tanto, "Borat Subsequent Moviefilm" se anotó hoy el galardón al mejor guion adaptado.

Esta comedia de Sacha Baron Cohen derrotó en los premios WGA a "Ma Rainey's Black Bottom", "News of the World", "One Night in Miami" y "The White Tiger".

En cuanto a las categorías televisivas, la principal ganadora en los WGA fue "Ted Lasso", que se embolsó los premios de mejor comedia y mejor nueva serie.

Además, "The Crown" obtuvo la distinción a la mejor serie dramática, mientras que en los apartados de mejor serie limitada o película televisiva se impusieron "Mrs. America" como mejor producción original y "The Queen's Gambit" como mejor adaptación.