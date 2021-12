Protagonista de "El Señor de los Anillos" reveló que no leyó el libro

Elijah Wood saltó al reconocimiento mundial por su papel de "Frodo" en la saga "El Señor de los Anillos", el libro escrito por J. R. R. Tolkien que el actor estadounidense no ha leído incluso en 20 años desde el estreno.

El oriundo de Iowa conversó con Esquire sobre las dos décadas de la primera entrega y afirmó que afortunadamente no existía internet ni redes sociales. "Existía Theonering.net, había ojos sobre nosotros, pero ni de lejos el grado de escrutinio que existe ahora", expresó.

"El libro es denso, culto, increíble, literario y hermoso, pero pesado. Me resultaba agotador leer el libro con todo el trabajo que estaba haciendo en paralelo con mi personaje", contó Wood, junto con decir que preparó su personaje "tal y como está escrito en los guiones y en confiar en el proceso".

"Todavía no lo he leído, 20 años después. Es ridículo que no lo haya hecho. Es mi cruz. Es un absurdo. Todo el mundo lo ha leído", declaró el actor.