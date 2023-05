Protagonista de "Matilda" hizo una dura reflexión sobre haber sido sexualizada a temprana edad

Hace 27 años, Mara Wilson saltó a la fama tras protagonizar "Matilda". Sin embargo, un par de años después, la joven actriz decidió alejarse de las pantallas, revelando más tarde sus motivos para haber dejado de actuar.

"No creo que puedas ser una estrella infantil sin que haya algún tipo de daño permanente. Lo que la gente asume es que Hollywood es intrínsecamente corrupto, y que estar en los platós de filmación tiene algo que te destruye. Para mí, eso no era necesariamente cierto. Siempre me sentí seguro en los platós de filmación... Creo que es porque trabajé con muchos directores realmente maravillosos, que estaban acostumbrados a trabajar con niños", dijo Wilson en una entrevista con The Guardian.

Sin embargo, pese a que los padres de la también escritora se aseguraron de protegerla aceptando solo películas infantiles, la actriz asegura que siguió siendo sexualizada.

"Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no podía dejar de ver", confesó, afirmando que "la gente no se da cuenta de lo mucho que te pesa hablar constantemente con la prensa de niña".

Wilson, que regresó a la actuación en 2012, ha alzado la voz en más de una ocasión sobre las estrellas infantiles y las consecuencias de la fama a tan temprana edad, escribiendo ensayos en defensa de celebridades como Millie Bobby Brown y Britney Spears.