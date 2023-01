Protagonistas de "Romeo y Julieta" interponen demanda por explotación sexual infantil

Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting, protagonistas de la versión de "Romeo y Julieta" de 1968, interpusieron una demanda contra los estudios Paramount por supuesta explotación sexual infantil en una corte de California.

Según detalla Variety ambos actores eran adolescentes cuando actuaron bajo la dirección de Franco Zeffirelli, cineasta italiano fallecido en 2019. De acuerdo a su versión, el director les dijo, antes de comenzar a filmar, que no habrían desnudos en la cinta y que se utilizarían prendas para protegerlos.

Sin embargo Hussey (71) y Whiting (72) aseguraron que al momento de la grabación, Zefirelli les imploró que actuaran desnudos "o la película será un fracaso".

"Lo que les dicen y lo que pasa son dos cosas diferentes. Ellos creían en Franco. A sus 16 años, como actores, se encargan de no violar esa confianza. ¿Qué más podían hacer? No había opciones, no había movimiento #MeToo", Tony Marinozzi, mánager de ambos intérpretes.

La demanda, en la que exigen reparaciones por más de 500 millones de dólares, está dirigida a Paramount por los delitos de explotación sexual infantil y distribución de material pornográfico infantil.

En su estreno en 1968 "Romeo y Julieta" conquistó a la audiencia y a la crítica, recibiendo dos premios Oscar.