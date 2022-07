Publican "fake" de Armie Hammer trabajando como conserje pero fue negado por hotel

Durante las últimas horas, un volante de un hotel en las Islas Caimán decía que el actor Armie Hammer estaba trabajando como conserje luego de ser acusado de canibalismo y violación, lo que fue negado por el recinto.

Un volante mostraba a Hammer como un conserje en Morritt's Resort en Gran Caimán y fue compartido por una productora estadounidense, incluyendo una imagen del actor de "Call me By Your Name".

Sin embargo, una fuente del hotel le dijo a Variety que Hammer es un huésped del hotel, pero no un empleado. "Es amigo de algunos miembros del personal y juega golf con ellos y explicó que algunos de ellos hicieron el volante y lo enviaron a algunas habitaciones del resort, como una broma para tratar de ver qué tipo de atención podría recibir", informó el medio estadounidense.