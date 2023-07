¿Quién fue J. Robert Oppenheimer, protagonista de la nueva película de Nolan?

Este 20 de julio el director Christopher Nolan estrenará su nueva película "Oppenheimer", una producción basada en la controvertida historia del físico conocido como "el padre de la bomba atómica".

Se trata de Julius Robert Oppenheimer, un científico estadounidense que lideró en secreto el proyecto Manhattan en plena Segunda Guerra Mundial, con el cual se inició la carrera armamentista nuclear.

Más allá de su innegable conocimiento, su vida y su obra han sido tema de debate durante décadas por su aporte al desarrollo de esta peligrosa tecnología. Pero ¿Qué pensaba Oppenheimer de su propia creación? ¿Por qué, pese a su contribución a los triunfos bélicos de Estados Unidos, fue expulsado de la comunidad?

El proyecto Manhattan

Tras haberse graduado anticipadamente de Harvard, Robert Oppenheimer continuó sus estudios de física en las universidades de Cambridge y Göttingen en Alemania, consiguiendo doctorarse con apenas 23 años.

En 1941 el gobierno de Estados Unidos, país que se había integrado a la Segunda Guerra Mundial, lo contrató para encabezar un proyecto secreto con el que buscaban desarrollar un arma atómica.

El proyecto Manhattan se montó en un laboratorio en la localidad de Los Alamos en Nuevo México y se extendió por casi tres años con el científico siempre a la cabeza. "Él estuvo intelectual y físicamente presente en cada paso decisivo que se tomó", aseguró el físico Victor Weisskopf, que trabajó junto a él.

En julio de 1945 la creación estaba lista para ser probada, aunque las mentes detrás sabían que existía la posibilidad de que toda la humanidad desapareciera una vez presionado el botón.

El ensayo Trinity y las bombas en Japón

La explosión no acabó con la vida en la Tierra, pero sí inició una era armamentista como el ser humano no había visto hasta entonces. Según registros el ruido de la detonación se mantuvo durante varios segundos, el cielo se oscureció y la onda expansiva se sintió en 160 kilómetros a la redonda.

El experimento fue un éxito y Oppenheimer no ocultó su emoción: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos", dijo, parafraseando al clásico texto hinduista "Bhagavad Gita".

Menos de un mes después los ensayos se convirtieron en realidad y las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas con esta misma tecnología, ocasionando más de 100 mil víctimas civiles y generaciones de personas afectadas por la radiación. "Mi único arrepentimiento fue que no alcanzáramos a usar la bomba contra los alemanes", declaró en el momento Robert Oppenheimer.

El arrepentimiento y el exilio de Oppenheimer

Con el paso de los días los científicos involucrados en el proyecto Manhattan comenzaron a notar las consecuencias que trajo la bomba nuclear en Japón y cómo este clima violento amenazaba al futuro de la humanidad.

Fue entonces que Oppenheimer escribió una carta al Secretario de Guerra de la época en la que le advertía que "la seguridad de esta nación no puede depender completamente de proezas científicas, si no que debe basarse solamente en intentar que las guerras sean imposibles". Además le pidió comprender los alcances de la energía nuclear más allá del aspecto bélico.

En los años siguientes el físico fue acusado de tener vínculos con movimientos comunistas. En 1954, en plena Guerra Fría, la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. lo expulsó de sus miembros y lo removió de su cargo directivo. Dicha decisión fue revocada recién en 2022.

Tras esto nunca volvió a trabajar para el gobierno de Estados Unidos y se dedicó a su trabajo en la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Murió en 1967 a sus 62 años.