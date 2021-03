Razzie 2021: Robert Downey Jr. está entre los nominados a los "anti-Oscar"

Los Razzie Awards, premios conocidos popularmente como los "anti-Oscar", dieron a conocer el listado de nominados para su edición 2021.

La película polaca "365 Dni" lidera con seis nominaciones junto a "Dollitle", la película protagonizada por Robert Downey Jr., quien por su parte obtuvo una nominación a Peor Actor por este trabajo.

Adam Sandler por "Hubie Halloween," Kristen Wiig por "Wonder Woman 1984," David Spade por "The Wrong Missy," Glenn Close por "Hillbilly Elegy" y Anne Hathaway por sus actuaciones en "The Last Thing He Wanted" y "The Witches" también recibiern nominaciones a los Razzie.

En esta edición los organizadores entregarán además un premio al año 2020 como el Peor Calendario Anual de la historia.

Los premios Razzie se entregarán el próximo 24 de abril, un día antes de la ceremonia de los Oscar 2021.