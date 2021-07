"Red Notice", la cinta de Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, confirma estreno en Netflix

Una de las películas de acción más esperadas del año confirmó su estreno: "Red Notice", con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, llegará a Netflix el próximo 12 de noviembre.

"Red Notice" fue dirigida y escrita por Rawson Marshall Thurber y se enfoca en un Aviso Rojo emitido por Interpol para cazar y capturar a los más buscados del mundo. El principal perfilador del FBI (Johnson) y dos criminales rivales (Gadot y Reynolds) se enfrentarán durante la película.

Originalmente "Red Notice" iba a ser estrenado por Universal Pictures, pero Netflix adquirió los derechos de distribución en 2019 en su plataforma. Es la tercera película en la que colaboran Thurber y Johnson tras "Central Intelligence" (2016) y "Skyscraper" (2018).

🚨You’re officially on notice🚨@Netflix’s biggest movie ever #REDNOTICE premieres in your living rooms around the globe on NOV 12🔥🌎



FBI’s top profiler.

World’s most wanted art thief.

And the greatest conman the world has never seen…@GalGadot@VancityReynolds#REDNOTICE 🥃 pic.twitter.com/O0mqkYCqGy