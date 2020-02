Relación tóxica: Amber Heard admitió violencia física contra Johnny Depp

Un importante vuelco vive el caso del ex matrimonio de los actores Johny Depp y Amber Heard, divorciados en 2016 en medio de un mediático juicio por violencia física. Este fin de semana Daily Mail dio a conocer un revelador audio donde Heard admite haber ejercido violencia física contra el protagonista de "Los piratas del Caribe".

El audio proviene de una terapia matrimonial de casi 50 minutos que fue grabada con el consentimiento de ambos y que fue filtrada a la prensa. "No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a dañarte físicamente", le dice la actriz a Depp.

"Te amo y quiero que seas mi esposa y quiero ser tu esposo. Y quiero ser un buen esposo. Sino lo fui, haré todo lo posible para descubrir cómo serlo", le responde él.

En otro pasaje ella minimiza una agresión sobre el actor, asegurando que "lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo. Lo siento por golpearte así, pero no te pegué un puñetazo, no te noqueé. Te golpeé".

El archivo también incluye a Depp reconociendo que también fue un agresor: "Me fui anoche. Honestamente, te juro que fue porque ya no puedo aceptar la idea de más violencia física y abuso del uno al otro".

Además del audio, el medio británico reveló una serie de fotografías del artista con lesiones en su rostro y su mano.

En 2016 Amber Heard y Johnny Depp se separaron debido a que la actriz lo denunció por violencia física apoyada por fotografías donde aparecía golpeada. La situación convirtió a Depp en un blanco de algunos colectivos feministas que pedían su salida de la actuación.

Luego de algunos meses de batalla legal, el ex matrimonio llegó a un acuerdo en el que el actor tuvo que pagar 8 millones de dólares.