Residente está escribiendo el guion de su primera película titulada "Porto Rico"

El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, anunció que está escribiendo su primera película: "Porto Rico", junto al guionista Alexander Dinelaris, ganador de un Óscar por el guión de "Birdman".

"Porto Rico" será un filme ambientado en el final del siglo XIX en la isla caribeña y se basará en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, mejor conocido como "Águila Blanca", que luchó con el Ejército Libertador cubano, creando una narrativa en Puerto Rico, según informó en un comunicado Residente.

"Estoy haciendo muchas cosas y aunque no las documente en las redes sociales están ocurriendo", señaló el cantante en sus redes sociales.

Dinelaris y Residente comenzaron a trabajar desde junio de 2022 en este proyecto.

Dinelaris además de ganar un Óscar por "Birdman", fue co- productor de la película "The Revenant", ganadora de tres premios de la Academia de Hollywood y es autor del libro del musical de Broadway "On your Feet" así como de la producción del West End de "The Bodyguard" .

"Porto Rico" será la primera película de 1868 Studios, una empresa entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment que crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

El trabajo cinematográfico para Residente no es extraño, pues este ya ha dirigido algunos de sus vídeos musicales, incluyendo "Ojos color sol", "Hoy", "René", "Bellacoso", "Soy anormal" y "Pecador".

Asimismo, el cantante trabajó su documental, "Residente" y dirigió el video musical de su tema "René".