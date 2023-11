Revelan que Lisa Marie Presley se opuso a la película "Priscilla" poco antes de su muerte

Salió a la luz que poco antes de morir, la única hija que Elvis Presley tuvo con Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, se comunicó con la directora del filme "Priscilla", Sofia Coppola, para frenar el proyecto.

Dos correos electrónicos enviados tan solo cuatro meses previos al deceso de la única heredera de "El rey del rock and roll" muestran las súplicas a la cineasta para que la película, que gira en torno a la figura de su madre, no se lleve a cabo.

A la heredera del astro, según relató una fuente anónima al sitio Variety, solo le bastó leer el primer borrador del guión para oponerse fervientemente a la película, donde su protagonista, Priscilla Presley, ejerce como directora ejecutiva.

De hecho, las peticiones de Lisa Marie Presley fueron enviadas un mes antes de que la fotografía y el rodaje de la película comenzara.

¿Cuáles fueron los motivos de Lisa Marie Presley para oponerse a "Priscilla"?

En un de los mensajes obtenidos por el mismo medio, la hija de Elvis manifestó su tajante opinión tras su primera lectura del bosquejo, cuyo objetivo de la directora era contar una historia de amor y la lucha de la joven "por adaptarse" a la vida de la estrella, de acuerdo a la fuente.

"Mi padre sólo aparece como un depredador y un manipulador. Como su hija, no leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. No leo esto y veo la perspectiva de mi madre sobre mi padre. Leo esto y veo su perspectiva escandalosamente vengativa y despectiva y no entiendo por qué...", escribió Lisa Marie.

A lo que Coppola replicó: "Espero que cuando veas la película final te sientas de otra manera, y entiendas que estoy teniendo mucho cuidado en honrar a tu madre, a la vez que presento a tu padre con sensibilidad y complejidad".

Lisa Marie Presley no pudo ver el resultado final, ya que en enero de 2023 fue informada su muerte debido a complicaciones derivadas de una cirugía bariática a la que se sometió hace varios años para bajar de peso. Tenía apenas 54 años.

"Me siento protectora de mi madre"

Pero las motivaciones de Lisa Marie iban más allá de su propia opinión y de la protección de su controvertido padre, sino que le acongojaba que su madre no tuviera el criterio suficiente.

"Me preocupa que mi madre no vea los matices aquí o no se dé cuenta de la forma en que Elvis será percibido cuando se estrene esta película", argumentó Presley en ese entonces.

En ese sentido, agregó "me siento protectora con mi madre, que ha pasado toda su vida elevando el legado de mi padre. Me preocupa que no entienda las intenciones que hay detrás de esta película o el resultado que tendrá".

Lisa Marie Presley puso el ejemplo de la aclamada película "Elvis" de 2022, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler. "Nos enorgulleció a todos porque era una representación fiel de quién era realmente".