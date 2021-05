Revelan título y fecha de las segundas partes de "Black Panther" y "Capitana Marvel"

Los estudios Marvel dieron a conocer el detalle de su próximo calendario de estrenos y confirmaron los nombres de las nuevas películas de "Black Panther" y "Capitana Marvel".

La primera de estas se titulará "Black Panther: Wakanda Forever" y se podrá ver desde el 8 de julio de 2022. En tanto, la nueva cinta de "Carol Danvers" llevará por nombre "The Marvels" y llegará a los cines el 11 de noviembre de 2022.

Adicionalmente se revelaron los primeros segundos de "The Eternals", la película con la que la ganadora del Oscar Chloé Zhao debutará en el universo Marvel el 5 de noviembre de este año.

De esta manera el nuevo orden de estrenos de las películas de Marvel comenzará con "Black Widow" el 9 de julio; "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings" para el 3 de septiembre; "The Eternals" para el 5 de noviembre y "Spider-Man: No Way Home" para el 17 de diciembre.

En 2022 la lista seguirá con "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" el 5 de marzo; "Thor: Love And Thunder" el 6 de mayo; "Black Panther: Wakanda Forever" el 8 de julio y "The Marvels" el 11 de noviembre. También se anunció a "Ant Man and the Wasp: Quantumania" para el 17 de febrero y "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" para el 5 de mayo de 2023.

Al cierre de la lista Marvel confirmó que está trabajando en una película, aún sin título, sobre "Los 4 Fantásticos".