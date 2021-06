[REVIEW] "Black Widow" y el regreso del MCU: Una excusa que aporta

Este 9 de julio y luego de varios retrasos, finalmente, retornará el Universo Cintematográfico de Marvel (MCU) gracias al estreno de "Black Widow", una cinta que, si bien oficia como precuela, es la primera en ser lanzada en más de dos años.

La cinta, que será estrenada exclusivamente en Disney+, está centrada en los orígenes y parte de la vida de "Natasha Romanoff/Black Widow", el personaje que Scarlett Johansson interpretó por una década en el MCU y que terminó su historia en "Avengers: Endgame".

Bajo la dirección de Cate Shortland, "Black Widow" se adentra en las relaciones familiares de "Romanoff" con su hermana "Yelena Belova" (Florence Pugh), su madre "Melina Vostokoff" (Rachel Weisz) y su padre "Alexei Shostakov" (David Harbour), más conocido como "Red Guardian", la contraparte soviética del "Capitán América".

Todo eso centrado en la misión por destruir el "Red Room", la organización que crea luchadoras y agentes "black widow" como si fuesen máquinas.

En ese sentido la película no carece de buena y abundante acción, con una Scarlett Johanson muy activa desde el inicio de la historia. La inclusión de "Taskmaster" como uno de los villanos -aunque con un drástico cambio en su historia de origen respecto de los cómics- también aporta momentos electrizantes y escenas de alto calibre explosivo, siendo uno de los puntos más positivos de la producción.

Pese a ser una secuela la cinta también logra aportar diversos antecedentes al MCU en general, conectándose incluso con producciones recientes como "The Falcon and the Winter Soldier". Por eso se transforma en un imperdible para los más fanáticos de esta franquicia cinematográfica y una buena puerta de entrada a la siguiente fase de películas que preparan los estudios.

Sin esos elementos la película parece un pobre drama familiar que se debate entre la incómoda comedia del personaje de David Harbour y la interesante actuación de Florence Pugh como "Yelena Belenova", personaje que reemplazará a la "Black Widow" original en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Como señaló la misma Scarlett Johansson esta cinta fue pensada sabiendo el desenlace del personaje, y como una excusa para poder explicar más sólidamente su decisión de morir en "Endgame". Y ahí "Black Widow" se queda corta en sus ambiciones porque no logra cumplir lo que se propone: despedir a lo grande a "Natasha Romanoff".