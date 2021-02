[REVIEW] "News of the World" de Netflix: una bondadosa aventura western

Películas sobre la Guerra Civil hay montones. Películas de Tom Hanks, para qué decir. Pero "News of the World" ("Noticias del gran mundo") de Netflix resalta más allá de su protagonista o su fotografía o su trama: es su mensaje lo que la hace una cinta que merece ser vista.

"News of the World" presenta Hanks como el "Capitán Jefferson Kyle Kidd", un veterano de la Guerra Civil que se dedica a recorrer pueblos y leer las noticias del mundo, a cambio de unos centavos. Es en uno de esos trayectos el momento que cambiará su vida: su encuentro con Johanna, una niña huérfana a quien decide llevar con su familia sobreviviente.

Es este el inicio de una aventura que muestra distintos puntos en sus casi dos horas, como una tradicional "road movie", con tiroteos en medio del prado, momentos emotivos y tensión frente a un panorama oscuro.

"News of the World" se asemeja a "The Mandalorian" de Star Wars: un hombre con un pasado duro que se enfrenta al cuidado de alguien y asume, sin que nadie se lo pida, la responsabilidad de cuidarlo y llevarlo a un presente más tranquilo. Solo hay que cambiar los láseres, las naves y la Fuerza, pero el concepto es el mismo. Eso sí, hay que aclarar que "News of the World" está basada en la novela del mismo nombre, de 2016.

Paul Greengrass es el director de esta cinta, conocido por algunas de la saga Bourne, pero acá en "News of the World" demuestra que llegó a un punto maduro de su carrera, con un testimonio estilísticamente emocionante, lleno de tomas áreas y un guion (escrito junto a Luke Davies) que denota una simpleza pero a la vez llena de profundidad sobre el comportamiento de un hombre maduro, su visión paternal y la bondad en medio de su propio caos personal y familiar.

Aunque está ambientada en 1870, "News of the World" es un reflejo de los tiempos actuales, sobre todo en la era Trump: las diferencias han sido demonizadas, el racismo es pan de cada día y las noticias, en un momento de la película, son distorsionadas y manipuladas para engrandecer al líder de un pueblo.

Hanks, como siempre, entrega una actuación soberbia, paternalista y que genera confianza en su primer rol de vaquero (sin olvidar a "Woody" por supuesto). Pero no está solo y la performance de la alemana Helena Zengel es digna de resaltar: interpreta a una niña salvaje pero más allá de lo obvio, sus expresiones faciales, su canto y su nulo entendimiento del inglés logran elevar su figura junto a Hanks.

"News of the World" es una película esperanzadora. No importa si ocurrió hace 150 años o en este siglo: la bondad parece nunca extinguirse aunque hayan personas que intenten lo contrario.