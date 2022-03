[REVIEW] "The Batman": un formidable viaje para entender Ciudad Gótica

Tal vez no hay personaje más misterioso, intenso e imprevisto como "Batman", que ahora llega con un nuevo actor y una película que explora sorprendentemente puntos que ayudan a comprender más su figura y por qué es lo que es.

Acá no hay una voz modificada ni la eterna (y aburrida a estas alturas) representación de los padres de Bruce Wayne (aunque sí mencionados), sino que se enfoca directamente en la vida de justiciero en Ciudad Gótica, urbe que es la gran estrella de la película de Matt Reeves.

Porque pese a la curiosidad de saber qué tan bien o tan mal lo hace Robert Pattinson, el atractivo es el ficticio lugar tan disminuido en las cintas anteriores. Sus rincones, sus ciudadanos y su corrupción viven profundamente en las casi tres horas que dura la cinta. Es una forma de entender esta popular ciudad después de muchas referencias pero pocos actos concretos, hasta ahora.

Ese contexto urbano sombrío y a veces tétrico se complementa con el Batman de Pattinson, marcado por su historia que lo tiene siempre serio y lastimero, lejos del hombre multimillonario que se codea con la socialité y lo acerca más a Kurt Cobain. No por nada "Something in the Way" de Nirvana suena un par de veces en la película y la sensación durante toda la cinta frente a la pantalla es de aflicción.

La trama ahonda en una serie de asesinatos perpetrados por "El Acertijo", una figura que luce su mejor forma hacia el final pero que sirve para mostrar diversas historias, a veces confusas, que hubieran tenido un mejor desempeño. Resulta difuso ver tantos villanos que da la idea de que no eran tan necesarios para la historia y simplificar el relato hubiese dado un guion más dinámico.

Zoë Kravitz como Selina Kyle, o Catwoman cuando está fuera de su trabajo como mesera de un club, se suma como elemento alrededor del Batman de Pattinson, pero se siente como si no fuese aprovechado. De hecho, se nota una tensión sexual muy forzada entre ambos y se termina por desplomar este "pseudo-romance" con la escena final juntos ¿En serio ese diálogo de despedida?

Más allá de esos detalles, la versión 2022 de "The Batman" logra sacar la tarea con la visión simplista de Reeves. Nada de vistosas escenas de acción ni rarezas cinematográficas como en los '90. Es el nuevo Batman en su mundo, en Ciudad Gótica.

