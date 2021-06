Rian Johnson reveló inicio del rodaje de "Knives Out 2" con espectacular elenco

Desde este lunes 28, el director Rian Johnson comenzará a grabar "Knives Out 2", la secuela de la elogiada cinta de 2019 y que contará con un elenco estelar.

Con una imagen de una cámara, Johnson publicó: "El primer día de rodaje del próximo misterio de Benoit Blanc. Gracias a toda la gente encantadora y paciente aquí en Grecia por permitirnos hacer todo este asesinato en sus pacíficas costas".

"Knives Out 2" seguirá con Daniel Craig en el papel del detective Benoit Blanc, junto con un elenco que incluye a Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., y Kate Hudson.

Esta película es la primera de las dos que Netflix acordó con Johnson tras pagar 450 millones de dólares por los derechos. La tercera cinta aún no tiene fecha de inicio de producción.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G