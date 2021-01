Richard Donner salió en defensa de "Wonder Woman" por su "optimismo"

A pesar que en taquilla "Wonder Woman 1984" ha registrado buenos números, la crítica no la acompañado, señalando sus problemas de guion o que no tiene el mismo nivel de la primera entrega.

Por eso, el espaldarazo que le dio Richard Donner, el director de "Superman" (1978), resulta tan importante.

Lo hizo en medio de una entrevista con Telegraph, donde habló de las películas basadas en los cómics de superhéroes. "Cuando están bien hechas, según mis estándares, es muy satisfactorio. Me siento muy feliz y orgulloso cuando las veo. Pero me decepciona ver que haya tanta gente haciendo de los superhéroes algo tan cínico. Es deprimente".

En ese sentido, destacó el "optimismo" de "Wonder Woman" y criticó lo oscuro de otras cintas del género. "Cuando son tan oscuros, sombríos y están tan cabreados consigo mismos y con el mundo, no los encuentro tan entretenidos. Creo que ya hay suficiente de eso en la vida real. Acabamos de tener cuatro años de eso. Creo que deseamos exactamente lo contrario".