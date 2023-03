Robert Downey Jr., Amy Adams y Robert Pattinson encabezan nueva película de Adam McKay

El alabado director Adam McKay volverá a tener a un elenco consagrado en su nueva película titulada "Average Height, Average Build".

El cineasta a cargo de "The Big Short", "Vice" y "Don't Look Up" escribió el guion de su nueva película que tiene a un elenco confirmado por ahora con Robert Pattinson, Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker y Danielle Deadwyler.

De acuerdo a los primeros detalles, la película se describe como un thriller y comedia de asesinos en serie, que sigue a un asesino que usa lobbistas políticos para cambiar las leyes a fin de que sea más fácil para él matar.