Rooney Mara será Audrey Hepburn en película biográfica

La actriz estadounidense Rooney Mara fue fichada para interpretar a Audrey Hepburn en una nueva película biográfica a cargo del director Luca Guadagnino.

El cineasta italiano ("Call Me By Your Name") realizará esta cinta que contará la vida de Hepburn, con un guion de Michael Mitnick.

Además de personificar a la actriz de "Breakfast at Tiffany's" (1961), Mara será la productora de la película, que además estará a cargo de Apple Studios, por lo que su estreno será en el servicio de streaming Apple TV+.

Hepburn nació en Ixelles, Bruselas, y creció en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes ocuparon el país. Su primera aventura cinematográfica fue diminuta en la película de 1952 "Monte Carlo Baby" y su debut protagónico fue "Vacaciones en Roma" en 1953, por la que obtuvo un Oscar, un Globo de Oro y un Premio BAFTA.

La actriz dedicó gran parte de su tiempo a UNICEF, al que había contribuido desde 1954. Entre 1988 y 1992, trabajó en algunas de las comunidades más pobres de África, Sudamérica y Asia. En diciembre de 1992, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en reconocimiento a su trabajo como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. Un mes después, murió de cáncer de apéndice en su casa de Suiza a la edad de 63 años.