Russell Crowe se une a película de "Kraven the Hunter" de Sony y Marvel

La película de "Kraven the Hunter", parte del universo de Spider-man, sumó en su elenco al elogiado actor neozelandés Russell Crowe con un rol aún no revelado.

"Kraven the Hunter" será protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y es parte de la alianza de Sony y Marvel bautizada como "Spider-verse", que también incluye las cintas de Venom y Morbius.

No será la primera aparición de Crowe en una cinta de superhéroes: fue "Jor-El" en "Man of Steel" de DC Comics y estará en "Thor: Love and Thunder" de Marvel como "Zeus".

El personaje de "Kraven the Hunter" que interpretará Taylor-Johnson es conocido como un icónico y notorio antihéroe de Marvel, quien en los cómics se ha establecido como uno de los enemigos más formidables de Spider-Man.

La película será dirigida por J. C. Chandor ("Triple Frontera") y fue escrita por Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk. Se espera su rodaje para las próximas semanas y su fecha de estreno está fijada para el 13 de enero de 2023.