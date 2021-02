Ryan Reynolds celebra el quinto aniversario de "Deadpool" con carta alusiva al universo MCU

Hace cinco años llegó a los cines "Deadpool", a consagrarse como el superhéroe más atípico de la pantalla grande con su particular sentido del humor.

Más tarde se estrenó una segunda parte y la franquicia tiene pendiente una tercera, siempre con Ryan Reynols como protagonista, y desde entonces muchas cosas han cambiado en relación al universo cinematográfico al que pertenece.

Desde el 2019, Fox forma parte de Disney, por lo que no es raro pensar en que el mercenario pudiera coincidir en algún film con sus colegas de Marvel.

Para celebrar el quinto aniversario de "Deadpool", Ryan ha celebrado en su cuenta de Twitter publicando dos cartas. Una firmada por "Hunter", un fanático de la película, y otra escrita por él que supuestamente le habría enviado en respuesta el año 2017.

"Cinco años después, aún siguen sorprendiéndome los fans de "Deadpool", tuiteó Reynolds. "Hunter me escribió esta carta poco después del estreno y de algún modo mi respuesta nunca llegó a su destino. Sigue siendo apropiada. En su mayor parte".

Por supuesto todo es parte de una humorada, que hizo referencia a la incorporación del superhéroe al MCU. "¿Te imaginas cómo sería "Deadpool" en el MCU con Disney?". Algo que ya es una realidad, y que ha retrasado el estreno de "Deadpool 3" indefinidamente.

Five years later, I’m still in awe of Deadpool fans. Hunter wrote me this letter after #Deadpool came out and somehow my response never got mailed. Holds up. Mostly. pic.twitter.com/xYh1XChIb3