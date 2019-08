Ryan Reynolds dio un doloroso comentario tras la salida de "Spider-man" del MCU

Horas después de que se conociera que el acuerdo entre Disney y Sony se rompió, el actor Ryan Reynolds tuvo una triste respuesta acerca de la salida de "Spider-man" de Tom Holland del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta ahora, ningún actor del MCU ha dado algún comentario sobre el fin del acuerdo, pero sí lo hizo Reynolds, que interpreta a "Deadpool". Con la alianza de Disney y Fox, los fanáticos esperaban el encuentro entre el superhéroe arácnido y el propio "Deadpool".

Tras la noticia, una persona le escribió a Reynolds en Twitter para preguntarle: "¿Podemos obtener una película de Spider-Man y Deadpool ahora?". La respuesta fue clara y dolorosa: "Puedes. Pero solo puedes verla en mi corazón".

You can. But you can only see it in my heart.