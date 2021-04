Ryan Reynolds responde a la petición de fanáticos para que interprete a Johnny Cage en "Mortal Kombat 2"

La secuela de "Mortal Kombat" está cerca de convertirse en una realidad tras las buenas cifras que viene cosechando el filme dirigido por Simon McQuoid, especialmente en el streaming HBO Max.

Y los fanáticos ya piensan en quién podría interpretar a Johnny Cage, uno de los personajes emblemas de la franquicia de videojuegos. Les gustaría ver a Ryan Reynolds en el papel.

Fiel a su estilo, el actor de "Deadpool" respondió con un gif del personaje tras granar una pelea, haciendo publicidad a un servicio de telefonía del cual es propietario.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021's best cell phone plan?



Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq