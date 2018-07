Sacha Baron Cohen apunta a un proyecto satírico sobre la Universidad de Trump

El humorista Sacha Baron Cohen, conocido por obras satíricas como "Borat" o "The Dictator", apunta a un proyecto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, como nuevo objetivo de sus burlas, tal y como sugiere el video que ha publicado en su recién creado perfil oficial en Twitter.

En 2012, Trump lanzó un video en el que criticaba a Cohen por una broma de mal gusto realizada al presentador Ryan Seacrest en la alfombra roja de los Óscar y tachó al cómico de "personaje de tercera clase". "Ojalá le hubieran golpeado en la cara tantas veces como para acabar en un hospital", indicó.

Además, aconsejó a Cohen que "fuera a la escuela" para "aprender a ser gracioso".

El británico parece haber tomado nota y, en su video publicado en Twitter, recuerda las palabras de Trump y deja entrever un proyecto nuevo bajo el lema "Sacha se gradua pronto", seguido, a continuación, con el logo de la extinta Universidad de Trump, que había sido objeto de una demanda colectiva.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs