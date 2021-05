Salma Hayek revela desenlace casi fatal con el Covid-19: "Prefería morir en casa"

La actriz Salma Hayek reveló que se contagió de Covid-19 al inicio de la pandemia y que experimentó un grave cuadro con esta enfermedad.

En conversación con Variety, la intérprete de orígen mexicano detalló que su salud empeoró al punto de tener que ser conectada a oxígeno, aunque nunca fue internada. "Mi doctor me rogaba que me fuera a un hospital porque mi situación era bastante mala, pero yo le decía 'no, gracias, prefiero morir en mi casa'", dijo.

Hayek, quien hasta ahora había mantenido en secreto su contagio, agregó que estuvo aislada durante siete semanas en su hogar en Londres.

Pese a haber superado la enfermedad hace un año, la artista ha experimentado algunas secuelas como la pérdida de energía. "Al principio comencé a hacer muchas entrevistas por Zoom, pero al rato me di cuenta que no podían ser tantas porque terminaba agotada", indicó.

Incluso en ese periodo fue capaz de rodar "House of Gucci", la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga.

Ya superado el Covid-19, por estos días Salma Hayek se prepara para el estreno de "Hitman's Wife's Bodyguard" (16 de junio), la secuela de la cinta de acción de Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.