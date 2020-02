Sam Raimi se encuentra en negociaciones para dirigir "Doctor Strange 2"

Luego que Scott Derrickson abandonara la dirección de "Doctor Strange 2" por diferencias creativas, el nombre de Sam Raimi toma fuerza para reemplazarlo.

Según informaron diversos portales estadounidenses, el director de la trilogía de "Spider-Man" de Tobey Maguira se encuentra en negociaciones con Marvel para hacerse cargo de la historia del Hechicero Supremo.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que por cronograma comenzaría dentro de los próximos días su grabación, está pensada para estrenarse en mayo del 2021, por lo cual urge tener pronto al director.

El cineasta logró gran popularidad gracias a las cintas del Hombre Araña entre el 2004 y 2007, en especial con "Spider-Man 2", que es considerada como una de las grandes películas de superhéroes de la historia. Además realizó la trilogía de terror "The Evil Dead", "Evil Dead II" "Army of Darkness".

Respecto a las negociaciones, se espera que además de la segunda parte de Doctor Strange, Sam Raimi sea un ente activo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.