Se viene un nuevo reinicio de los "Power Rangers" para hacer películas y series

Parece cuento de nunca acabar, en especial que tras los números más bien flojos de la película del 2017, se imaginaba que iban a parar. Pero desde Hasbro quieren seguir estirando a los "Power Rangers" con un reinicio.

Es que más allá de ese tropiezo en el cine, la línea de juguetes sigue siendo de lo más vendido a nivel mundial, por lo cual apuestan con realizar una nueva versión cinematográfica y seguir expandiendo el universo televisivo.

Para ello, se hará cargo el productor y director Jonathan Entwistle ("The End of the F***ing World" y "I'm Not Okay With This"), quien supervisará la creación de todo un "universo cinematográfico" al estilo Marvel.

El objetivo es abarcar una nueva generación de los "Power Rangers", ahora con eOne apoyando a Hasbro en esta construcción.