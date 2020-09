Sean Gunn recuerda a Chadwick Boseman: "Ojalá tuviéramos más tiempo con él"

A los 43 años, Chadwick Boseman falleció a raíz de un cáncer de colón diagnosticado hace cuatro años. El actor le dio vida al rey T'Challa en 'Black Panther, y se transformó en el rol más icónico de su carrera.

Sus compañeros de Universo Cinematográfico de Marvel lo depidieron en redes sociales con emotivos mensajes dedicados a él y ahora es Sean Gunn, actor de "Suicide Squad" y "Guardianes de la Galaxia" quien tuvo sentidas palabras para Boseman en entrevista con "The Movie Dweeb".

"Fue muy difícil para mí escuchar sobre su fallecimiento, y quiero comenzar diciendo que no conocía bien a Chadwick. Nos conocimos un par de veces y estuvimos juntos en el set, pero nunca interactuamos realmente en ninguna escena, por lo que no quiero proyectar que lo conocía mejor (que yo). Como supongo que casi todo el mundo, no sabía que estaba enfermo, no sabía que tenía cáncer", comenzó Gunn. "Me pareció un tipo que tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Siempre imaginé que eso era solo por la presión de ser esta nueva estrella y ser arrojado a este mundo donde tanta gente estaba proyectando tanto sobre él, que puede ser de mucho peso", agregó.

"Lo he visto con muchos actores donde de repente se convierten en grandes estrellas de la nada, así que pensé, 'Oh, Dios, este es un tipo que está asimilando todo eso'. Y resulta que cuando le doy la vuelta a eso desde el otro lado, el peso que estaba cargando era obviamente mucho mayor que cualquier tipo de estrellato o algo así", continuó. "Diré que recuerdo estar almorzando con él el primer día que nos sentamos juntos, y estábamos en extremos opuestos de un par de mesas. Yo estaba como, 'ese es Chadwick, no lo conocí, debería presentarme porque no hemos trabajado juntos'. Y luego me quedé atrapado en lo que estaba haciendo".

"Al final del almuerzo sentí estas manos en mis hombros dándome un pequeño y amistoso masaje en el hombro, miré hacia arriba y era Chadwick. Él dijo: '¿Cómo estás, Sean? ¿Todos te tratan bien? ¿Todo va bien aquí? Yo estaba como, '¡Sí! ¡Si gracias!' Me sorprendió totalmente", agregó Gunn. "No tuvimos una conversación, eso fue todo. Yo estaba como, 'Él sabía quién era yo, y él sabía que soy nuevo aquí, y le importaba lo que estaba haciendo'. No tengo mucho que decir aparte de eso. Creo que era un gran tipo y me gustaría que tuviéramos más tiempo con él", cerró Sean.