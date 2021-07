"Sería terrorífico": Nicholas Cage explica por qué nunca volverá a trabajar con Disney

Con respecto al próximo estreno de su última película "Pig", el actor estadounidense Nicholas Cage (57) hizo una comparación de vidas con el personaje que encarna: un retirado chef famoso y la cercana relación que tiene con su adorada cerda que ha sido secuestrada.

La película, dirigida por Michael Sarnoski, narra cómo Rob, un buscador de trufas, abandonará los bosques de Oregón para regresar a la sociedad y encontrar a su compañera.

"Creo que me he ido en mi propia zona salvaje y que he dejado el pequeño pueblo que es Hollywood", afirmó Cage.

"No estoy seguro por qué Rob dejó la fama. Nunca lo explican el totalidad, y me gusta eso de la película. Pero para mí, no sé si me gustaría volver y hacer otra película de Disney. Sería terrorífico, es un clima totalmente diferente. Hay mucho miedo ahí".

"Cuando estaba haciendo las películas de Jerry Bruckheimer, era un juego de alta presión", se refirió Cage en relación a los mandatos que recibía: debía hacer todo tal cómo se lo dijeran.

"En películas independientes tienes más libertad para experimentar y ser fluido. Hay menos presión y más oxígeno en la sala", concluyó.

Cage ha pasado la última década lejos de las grandes producciones y ha hecho apariciones en proyectos de bajo perfil, como en la película "Joe" de David Gordon en 2013.

"Pig" se estrenará el 16 de julio en todo el mundo.