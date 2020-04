Seth Rogen pasa su cuarentena fumando cantidades "inmorales" de marihuana

El actor y director Seth Rogen contó en la televisión estadounidense su particular forma de pasar este periodo de cuarentena.

"En esto no estamos juntos porque para mi no ha sido tan terrible. Desde 2009 que practico una especie de auto aislación", contó en el programa de Jimmy Kimmel. ¿Cómo? El guionista de "Super Bad" confesó que pasa el tiempo fumando "cantidades inmorales de marihuana".

Rogen es un reconocido consumidor de cannabis en la escena hollywoodense que ha plasmado su amor por la planta en películas como "Pineapple Express", "This is the end" y "Buenos Vecinos".

"Gracias a Dios declararon a la marihuana como un servicio esencial", aseguró el comediante desde su residencia en California, estado donde su consumo es legal.

Además Rogen contó que durante esta cuarentena ha comenzado a experimentar con la alfarería y que se ha conectado a las clases de Yoga que su madre da por Zoom.