Sigourney Weaver visitó de sorpresa a estudiantes que hicieron obra de "Alien"

Una obra de una escuela secundaria estadounidense, que adaptó la clásica película de ciencia ficción "Alien", recibió una visita sorpresa: la protagonista de la película original, Sigourney Weaver.

La actriz apareció en el escenario de "Alien: The Play", la obra hecha por estudiantes de la escuela North Bergen High School de Nueva Jersey.

"Estoy representando a todos los fanáticos de 'Alien' en todo el universo que piensan que lo que están haciendo es genial y muy importante", dijo la actriz.

Sigourney Weaver visiting the NBHS cast and crew at their encore performance of Alien after national media recognition was unbelievable!! #alien #Alien40th pic.twitter.com/2UXL0v1H3X

Look who stopped by North Bergen High to visit the spectacular cast of Alien: The Play. Thank you, Sigourney Weaver! And thank you, North Bergen High! #AlienDay #Alien40th pic.twitter.com/ObMZh4m4t3