Simu Liu responde a Tarantino y Scorsese: "Orgulloso de trabajar con un estudio que crea héroes que empoderan e inspiran"

El actor Simu Liu, protagonista de "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", respondió a las críticas de los directores de Quentin Tarantino y Martin Scorsese hacia las películas de Marvel.

A través de Twitter, el actor que se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel en 2021 habló directamente a ambos cineastas, quienes anteriormente han hablado sobre la franquicia y no en buenos términos.

Scorsese dijo en 2019 que las películas de Marvel no son cine y también que fueran sacadas de las salas para privilegiar otras producciones. Mientras, Tarantino dijo semanas atrás que espera que la popularidad de estas películas disminuya y esta semana afirmó que tiene un problema con la "Marvelización de Hollywood".

Por ello, Liu escribió directamente: "Si los únicos guardianes del estrellato cinematográfico fueran Tarantino y Scorsese, nunca habría tenido la oportunidad de protagonizar una película de más de 400 millones de dólares".

"Estoy asombrado de su genio cinematográfico. Son autores trascendentes. Pero no pueden señalarme a mí ni a nadie", expresó.

Y agregó: "Ningún estudio de cine es ni será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha realizado esfuerzos sostenidos para mejorar la diversidad en la pantalla al crear héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes".

No movie studio is or ever will be perfect. But I'm proud to work with one that has made sustained efforts to improve diversity onscreen by creating heroes that empower and inspire people of all communities everywhere.



I loved the "Golden Age" too.. but it was white as hell.