Sociedad de críticos estadounidenses eligió a "Nomadland" como la mejor película de 2020

Durante la jornada de Sábado, la organización estadounidense Sociedad Nacional de Críticos de Cine señaló que "Nomadland" fue la mejor película de 2020.

Además de consagrar a la cinta, los críticos estadounidenses eligieron a Chloe Zhao como mejor directora y a su protagonista Frances McDormand como la mejor actriz por su actuación en la película que explora la vida de una mujer nómada que vive en el oeste estadounidense.

En otras categorías, Delroy Lindo fue elegido mejor actor por su rol en "Da 5 Bloods" de Spike Lee. La mejor actriz secundaria fue Maria Bakalova por "Borat 2" y Paul Raci se consagró como mejor actor secundario por "Sound of Metal".

Fundada en 1966, la Sociedad Nacional de Críticos está compuesta por más de 60 importantes críticos de cine de publicaciones como The New Yorker, Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal y NPR.

Best Director: Chloé Zhao, NOMADLAND (58 points)



Runners-up:

Steve McQueen, SMALL AXE (41 points)

Kelly Reichardt, FIRST COW (30 points) — National Society of Film Critics (@NatSocFilmCrix) January 9, 2021

Best Supporting Actress: Maria Bakalova, BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM (47 points)



Runners-up:

Amanda Seyfried, MANK (40 points)

Youn Yuh-jung, MINARI (33 points) — National Society of Film Critics (@NatSocFilmCrix) January 9, 2021