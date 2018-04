"Solo", el nuevo spin off de "Star Wars", debutará en el Festival de Cannes

"Solo", la nueva película del universo de "Star Wars" que se centra en la juventud del carismático personaje de "Han Solo", celebrará su estreno mundial en el Festival de Cannes fuera de la competición oficial, informó hoy el medio especializado Deadline.

El estreno comercial de "Solo: A Star Wars Story" está previsto para el 25 de mayo, pero hoy se conoció que el 15 de ese mismo mes se mostrará en Cannes por primera vez.

No se trata de la primera vez que la saga galáctica ideada por George Lucas desembarca en el festival francés, ya que tanto "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002) como "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005) se exhibieron en Cannes.

Alden Ehrenreich se encarga en esta nueva película de dar vida al rol que hizo famoso Harrison Ford en las cintas originales de "Star Wars", y estará acompañado en el reparto por Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany.

"Solo", ambientada en un tiempo anterior a "Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)", cuenta con un guión escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.

La producción de "Solo" ha estado rodeada de problemas y controversia después de que en junio los directores Phil Lord y Christoper Miller fueran despedidos por Lucasfilm a mitad de rodaje debido a diferencias creativas.

Ron Howard, ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por "A Beautiful Mind" (2001), tomó entonces las riendas de este largometraje que será el segundo derivado de la trama central de la saga tras "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó en 2016 con el protagonismo de Felicity Jones y el mexicano Diego Luna.

La última cinta de "Star Wars" que llegó a los cines fue "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", que desde el pasado diciembre ha recaudado más de 1.332,6 millones de dólares para convertirse en la película más taquillera en todo el mundo de las que se estrenaron en 2017.