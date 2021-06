"Somos algo": Tom Felton respondió por supuesto romance con Emma Watson

Por años un supuesto romance entre Tom Felton y Emma Stone ha sido una de las grandes especulaciones del espectáculo y ahora uno de los involucrados respondió ante la insistencia.

El actor que interpretó a "Draco Malfoy" en la saga "Harry Potter" dio una partícular respuesta a Entertainment Tonight sobre una posible relación románica con quien fue "Hermione" en la franquicia.

"Somos algo, si eso tiene algún sentido en la medida en que hemos estado muy unidos durante mucho tiempo", expresó Felton antes de ahondar en su cercanía.

"La adoro, creo que es fantástica. Ojalá ella devuelva el cumplido. Pero en lo que respecta a como el lado romántico, creo que es una cosa de Slytherin-Gryffindor en lugar de una cosa de Tom y Emma", declaró.

Felton también declaró que se mantiene contacto frecuente con Watson, pero solo de forma virtual o por teléfono: "Hablé con Emma hace un par de días e inmediatamente fueron conversaciones sobre 'oh, vaya, el fregadero de la cocina está tapado' o alguna tontería trivial como que mi perro no comería un tipo de comida en particular".

