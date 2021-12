"Sonic 2": Actriz de los videojuegos hará la voz de "Tails" en el cine

La actriz de voz Colleen O'Shaughnessey, conocida por su trabajo en series como "Naruto" y "Digimon", fue confirmada para interpretar a "Tails" en la próxima película live action de "Sonic the hedgehog".

La misma intérprete se encargó de revelar la noticia y de asegurar que "nos vamos a otra aventura con mi viejo amigo 'Tails'".

O'Shaughnessey tiene experiencia con este personaje ya que lo ha interpretado en videojuegos como "Sonic Colors", "Sonic Generations" y "Sonic Forces", entre otros. Además lo encarnó en la serie animada "Sonic Boom".

La actriz se suma así a un elenco compuesto por Ben Schwartz como "Sonic", Idris Elba como "Knuckles y Jim Carrey como el "Doctor Eggman".

El estreno de esta película está fijado para el 8 de abril de 2022.

Taking my old pal Tails for another adventure. Thrilled to announce I’m the voice of Miles “Tails” Prower in #SonicMovie2! Can’t wait for y'all to see him on the big screen.