Sony posterga estrenos de "Kraven the Hunter", "Gran Turismo" y nueva "Spider-Verse"

El paro de guionistas y actores y actrices llevó a Sony Pictures a modificar su calendario de estrenos de películas.

Dentro de las novedades más importantes, está el retraso de "Kraven the Hunter", que originalmente estaba planeado para octubre próximo y ahora llegará el 30 de agosto de 2024.

"Gran Turismo" se esperaba para este 11 de agosto pero se retrasará hasta el 25 de agosto, mientras que "Madame Web" cambia del 14 al 16 de febrero de 2024.

Otras cintas que modificaron su estreno son: la secuela de "Ghostbusters: Afterlife" de diciembre de este año al 29 de marzo de 2024; la nueva "The Karate Kid" de junio al 13 de diciembre de 2024.

Asimismo, "Spider-Man: Beyond the Spiderverse", la tercera parte de la saga animada, estaba fijada para el 29 de marzo de 2024 pero con la reprogramación de la secuela de "Ghostbusters" salió del calendario y no tiene fecha definida.