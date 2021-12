Sony trabaja para borrar videos "verdaderos" de "Spider-Man: No Way Home" en YouTube

Durante la jornada de este miércoles, la compañía Sony ha estado activa para eliminar los videos filtrados de la película "Spider-Man: No Way Home" en YouTube, muchos de momentos significativos de la cinta.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, grandes secciones de la película protagonizada por Tom Holland comenzaron a aparecer en la plataforma de videos, incluido uno de 10 minutos.

El mismo medio afirmó que "no revelará la naturaleza exacta de las filtraciones" pero indica que "fueron spoilers importantes y verdaderos" de "Spider-Man: No Way Home".

La mayor parte de las filtraciones, dijo THR, tenían subtítulos extranjeros, mientras que algunas tenían doblaje extranjero.

"Spider-Man: No Way Home" se estrena en Chile este miércoles solo en cines del país.