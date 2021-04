"Spider-Man: Into the Spider-Verse" 2 tiene nuevo trío de directores

Un nuevo trío de directores tendrá la esperada secuela de "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Se trata de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, quienes dirigirán la continuación de la historia de Miles Mirales, Peter B. Parker y los demás personajes.

Así lo confirmaron desde la cuenta oficial de la cinta, y luego desde Sony. "El equipo detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse estableció un listón ridículamente alto, y nos sentimos honrados de asumir el desafío de trazar el siguiente capítulo en la historia de Miles Morales", señalaron los tres en Variety.

Dos Santos ya estuvo a cargo de "Avatar: The Last Airbender"; Thompson trabajó en las dos películas de "Lluvia de hamburguesas" y también se desempeñó en el diseño de producción de la primera Into the Spider-Verse.

Por su parte, Powers es uno de los co-directores de Soul y fue guionista de la película "One Night in Miami".