"Spider-Man: No Way Home" anuncia su reestreno en cines con una edición extendida

Fue anunciado que la película más exitosa de lo que va del año, "Spider-Man: No Way Home" mostrará facetas del trío arácnido conformado por Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire de una manera nunca antes vista.

"La Versión Con Más Cosas Divertidas" fue titulado el montaje extendido, que contará con escenas no consideradas en el título original de 2021, según reveló Marvel a través de la cuenta oficial del taquillero filme.

"¡Ustedes querían más de Spidey y lo tienen! 'Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version' llegará a los teatros de cines en Estados Unidos y Canadá el 2 de septiembre en celebración del aniversario 60 del personaje original de cómic.

Hasta ahora solo se ha confirmado el próximo estreno del filme en los cines solo en tales regiones. "Más países serán anunciados pronto", informó la franquicia propiedad de Disney en la publicación.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO