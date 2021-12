"Spider-Man: No way home" recibe puntuación perfecta tras su estreno mundial

La película "Spider-Man: No way home" ya está recibiendo las primeras críticas tras su estreno mundial realizado este lunes en la ciudad de Los Angeles, y los resultados son prometedores.

Según el portal Rotten Tomatoes el cierre de la trilogía fue certificada con una puntuación perfecta de 100% en base a 46 críticas provenientes de sitios especializados como Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, New York Times y The Guardian, entre otros.

"¿Cuándo fue la última vez que la tercera película de una franquicia dejó al público realmente emocionado por lo que vendrá?", se preguntó Kate Erbland de Indie Wire, mientras que Pete Hammond de Deadline aseguró que "esta película hace lo que las mejores películas siempre hacen: te mantienen enganchado y te emocionan tanto que lo único que quieres es gritar junto a una sala llena".

Con esta puntuación "No way home" se convirtió en la película de "Spider-Man" mejor evaluada tras el 92% de "Homecoming" y el 90% de "Far from home".

"Spider-Man: No way home" tendrá en su elenco a Tom Holland y Zendaya, además de Benedict Cumberbacht como "Dr. Strange", Alfred Molina como "Doctor Octopus", Willem Dafoe como el "Duende Verde" y Jamie Foxx como "Electro". Su estreno en Chile está fijado para este jueves 16 de diciembre.